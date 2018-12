Benitz : Auszeichnung für Verdienste für das Land

von svz.de

20. Dezember 2018, 20:09 Uhr

Während des Neujahrsempfangs von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig war Rainer Tschirner einer von drei Menschen aus MV, die mit dem Landesverdienstorden für herausragende Leistungen geehrt wurden. Zeit seines Lebens setzte sich der Benitzer für eine moderne Landwirtschaft ein. Tierwohl liegt ihm am Herzen, in das investiert er all sein Herzblut, beruflich und im Ehrenamt.