14. Januar 2019, 10:25 Uhr

Fahren unter Einwirkung von Alkohol. In diesem Angelegenheit leitete die Polizei in Bützow ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ein. Beamte des Reviers hatten gestern Mittag gegen 13 Uhr einen Fahrzeugführer in der Nähe des Bahnhofes gestoppt. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 0,88 Promille.