Schwaan : Baustelle Campus soll weitergehen

22. Juli 2019, 06:37 Uhr

Still ruht der See – beziehungsweise in Schwaan die Großbaustelle Campus der Generationen. Zumindest noch. Nachdem die Stadt einer Baufirma gekündigt hatte, ruhen dort die Arbeiten am Rohbau. Ohne Rohbau auch keine Folgegewerke. Nun sollen die Restarbeiten am Rohbau neu vergeben werden – für mehr als 600 000 Euro. Dafür findet morgen Abend um 19 Uhr im Rathaus II eine Dringlichkeitssitzung der Stadtvertretung statt, die für jeden Interessierten öffentlich ist.