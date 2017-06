Bilder erinnern an altes Bützow

vergrößern 1 von 2 Foto: Manfred Schulz 1 von 2

Den Weg zu der Veranstaltungsreihe „KunstOffen“ in der Region Bützow wies auch in diesem Jahr ein leuchtend gelber Schirm. Mittlerweile gehört ein Familienausflug zu den teilnehmenden Galerien und Künstlern für die interessierten Besucher am Pfingstwochenende dazu. Bei den Kunstschaffenden war für jeden Geschmack etwas dabei. Die Besucher nutzten die Gelegenheit, Künstlern über die Schulter zu schauen und mit diesen ins Gespräch zu kommen.

In der Galerie des Bützower Hobbymalers Günter Borgwardt sahen die vielen Besucher, wie sich das Gesicht einer Stadt verändern kann, wenn man das heutige Bützow mit dem auf Günter Borgwardts Bildern vergleicht.



Erinnerungen an das

frühere Stadtbild

Der 89-Jährige erinnert sich an viele Geschäfte, Häuser und Plätze, die früher das Stadtbild prägten. Er hält das alte Bützow und auch die neuen Ansichten, die ebenfalls in die Geschichte eingehen, fest. Rund 500 Gemälde zeigen Ansichten von Borgwardts Heimatstadt in seiner Galerie. Die Besucher staunten, dass der Hobbymaler zu jedem Bild eine Geschichte erzählen konnte. So unter anderem von den vielen Geschäften und Gaststätten, die Bützow mal hatte. Immer wieder bestätigte der Bützower seinen Besuchern, dass er mit viel Spaß und Freude beim Malen dabei ist. Er freute sich über das große Interesse der vielen Besucher am Pfingstsonntag.

In der Pfarrscheune Zernin stellte die Hobbymalerin Gerlinde Burmeister in einer umfassenden Galerie ihre Bilder den Besuchern vor. Sie malt unter anderem viele Landschaftsbilder aus der näheren Umgebung, Stillleben und Haus- sowie wilde Tiere. Nach dem Besuch der Galerie nutzten die Kunstinteressierten das Angebot von Küchenmeister Ralf Schröder.