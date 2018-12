Bützow : Blumensträuße zum Abschied und für den Neubeginn

von Christian Jäger

11. Dezember 2018, 21:41 Uhr

Blumen in der Bützower Stadtvertretung für zwei Frauen, und das, obwohl gar kein Frauentag war. Die eine nahm noch einmal ihren Platz gleich rechts neben dem Präsidium im Rathaussaal ein, die andere in den Besucherreihen. Für die eine war es die letzte Veranstaltung in ihrem Ehrenamt, für die andere beginnt selbiges dann im neuen Jahr. Die Rede ist von Britta Schacht und Gudrun Radziwolek.

Britta Schacht ist bis Jahresende die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Bützow. Weil sie aber schon seit zwei Jahren in Schwerin arbeitet, hat sie jetzt ihr Ehrenamt nach sieben Jahren niedergelegt, bleibt aber noch als sachkundige Bürgerin im Sozialausschuss, als Jugendschöffin, Schiedsfrau und Mitglied des Büwo-Aufsichtsrats der Stadtvertretung in der Stadt aktiv.

Notwendig war damit jedoch die Entscheidung über ihre Nachfolgerin. Dem Hauptausschuss steht es zu, diese Entscheidung zu fällen. Und die Mitglieder hatte dabei die Wahl zwischen zwei Kandidatinnen: Gudrun Radziwolek und Marlen Stampe. Am Ende fiel die Wahl mit vier zu drei Stimmen für Gudrun Radziwolek aus. Die ehemalige Schulleiterin der Regionalen Schule Bützow wurde am Montagabend nun als neue Gleichstellungsbeauftragte von den Stadtvertretern begrüßt und unterschrieb zugleich ihre Bestellungsurkunde für fünf Jahre. „Ich habe ja im Januar versprochen, dass ich mich noch einmischen werde“, sagt Gudrun Radziwolek. Zum Jahresanfang war sie ins Ehrenbuch der Stadt eingetragen worden.

Die Gleichstellungsbeauftragte wird unter anderem bei Personalentscheidungen mit angehört, aber hat auch Mitspracherecht bei vielen anderen Entscheidungen.

„Seit 2016 arbeite ich in Schwerin“, berichtet die 53-Jährige. Damals sei das Projekt Lokales Bündnis für Familie des Amts Bützow ausgelaufen. Britta Schacht wechselte zu den Maltesern in der Landeshauptstadt. Zunächst ließen sich die Arbeitszeiten gut mit dem Ehrenamt der Gleichstellungsbeauftragten verbinden, aber dann arbeitete die Bützowerin dort in Vollzeit als Sozialarbeiterin.

Seit dreieinhalb Jahren studiert Britta Schacht Soziale Arbeit, ist nun in der Endphase und beginnt, ihre Bachelor-Arbeit zu schreiben. „Bisher war es ein Spagat“, beschreibt sie die letzte Zeit. So habe sie die Vorstellungsgespräche für die Bützower Verwaltung nicht wirklich wahrnehmen können – eine wichtige Aufgabe für aber bei den Ausschreibungen habe sie auf die richtige Form geachtet. Auch die turnusmäßigen Gespräche mit dem Bürgermeister hätten nicht immer stattfinden können, berichtet sie weiter.

Spuren hätten die Veranstaltungen zum Internationalen Frauentag hinterlassen, berichtete Britta Schacht in ihrem jüngsten Bericht in der Stadtvertretung. „Das war ein Jahreshöhepunkt meiner Arbeit“, zieht die Bützowerin Bilanz. Sie hatte mehrfach die Sozialministerin des Landes, Stefanie Drese, im Sitzungszimmer des Bützower Rathauses begrüßt.

Noch immer würden Frauen weltweit diskriminiert und benachteiligt, sagt Britta Schacht. Ihre Nachfolgerin, die noch nicht feststeht, dürfte also weiterhin genug zu tun haben.