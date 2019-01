Termine : Blutspenden in Bützow und Schwaan

von svz.de

28. Januar 2019, 18:33 Uhr

Die nächsten Blutspendetermine für die Region stehen fest. Mitarbeiter des DRK-Instituts für Transfusionsmedizin Rostock kommen am Montag, 4. Februar, wieder nach Bützow. Von 13 bis 18Uhr erwarten sie in den Räumen des DRK Am Ausfall wieder alle Blutspender. Eine weitere Blutspendeaktion findet am Donnerstag, 14. Februar, im Seniorenklub am Markt in Schwaan statt. Dort erfolgt die Blutabnahme in der Zeit von 12 bis 18 Uhr.

Ein Blutspender muss mindestens 18 Jahre alt sein und darf nicht älter als 69 sein. Für Erstspender gilt das Alter von 60 Jahren als oberste Grenze.