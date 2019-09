Bützow : Boseln: Drachen schauen zu

Bützower Carnevalsverein lädt wieder auf die Wiesen am Kaffeekrug ein

von Ralf Badenschier

30. September 2019, 05:00 Uhr

Die fünfte Jahreszeit beginnt erst am 11. 11. Doch für die Mitglieder des Bützower Carnevalsverein steht schon seit mehr als zehn Jahren der 3. Oktober ganz fett im Terminkalender. Denn am Tag der Deutschen Einheit laden die Carnevalisten gemeinsam mit weiteren Partnern zum Drachenfest auf die Wiesen am Kaffeekrug ein. Am Donnerstag ist es wieder soweit. Um 10 Uhr beginnt das bunte Treiben vor den Toren von Bützow. Dort können Drachen gebastelt und in den Himmel geschickt werden, es gibt Kulinarisches und um 14 Uhr beginnt wieder ein Boselturnier. Dafür können sich noch Teams anmelden unter Telefon 152/08 92 40 06.

Stichpunkte: