Bützow: Gesuchter schläft Rausch am Bahnhof aus

Avatar_prignitzer von Bundespolizeiinspektion Rostock

28. April 2020, 12:29 Uhr

In den gestrigen Nachmittagsstunden wurde auf dem Bahnhof Bützow, nach Hinweisen durch die Deutsche Bahn, ein schlafender Mann durch Polizeikräfte des Landes festgestellt. Da dieser stark nach Alkohol roch, wurde zunächst ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Die Messung ergab einen Wert von 2,88 Promille.

Der Mann war ansprechbar und bei Bewusstsein. Auch der weitere allgemeine Gesundheitszustand machte die Verbringung ins Klinikum durch die Rettungssanitäter nicht erforderlich. Bei einer anschließenden Identitätsüberprüfung durch ebenfalls alarmierte Bundespolizeikräfte stellten diese fest, dass der Mann durch die Staatsanwaltschaft Hannover zur Strafvollstreckung sowie zur Ermittlung seines Wohnortes wegen Unterschlagung ausgeschrieben war.

Da der 54-jährige Lette die Geldstrafe in Höhe von 2.250,- Euro nicht bezahlen konnte, hätte er eigentlich zur Verbüßung einer 75-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in die nächst gelegene Justizvollzugsanstalt verbracht werden müssen. Aufgrund eines Erlasses des niedersächsischen Justizministeriums vom 13. März 2020 unterblieb die Verbringung in eine Justizvollzugsanstalt.

Der Haftbefehl hat jedoch Bestand. Die Ersatzfreiheitsstrafe wird zu einem späteren Zeitpunkt anzutreten sein, wenn bis dahin die zu zahlende Geldstrafe noch immer nicht beglichen ist. Aufgrund dessen wurde der Mann nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen auf freiem Fuß belassen und er konnte seine Reise in Richtung Hamburg fortsetzen.