Schlemmin : Champion wuchs gleich um die Ecke

David Zenker, Holzvermarkter im Forstamt Schlemmin, landet mit einer Stieleiche bei der MV-Wertholzversteigerung den großen Coup

von Roland Güttler

27. Januar 2018, 12:00 Uhr

David Zenker war gestern Vormittag stolz wie Bolle: Bei seiner zweiten Auktionsteilnahme an der MV-Wertholzversteigerung am Donnerstag in Linstow landete der 31-jährige Holzvermarkter des Forstamtes Schlemmin gleich den ganz großen Coup.

„Die Spitzenstieleiche des Landes aus dem Revier Oettelin erreichte den Höchstpreis von 1400 Euro der Festmeter. Bei insgesamt 4,9 Festmetern sind das 6860 Euro“, freut sich Zenker. Es war aber auch ein „wirklich schöner Einzelbaum“ aus dem Waldgebiet zwischen Bützow und Tarnow. Ausgeguckt hatte sich Revierförster Gerd Salomon den Rekordler.

Das etwa 160 Jahre alte Prachtstück ersteigerte übrigens ein Furnierhändler aus Hessen. „Vielleicht wird ein kleiner Teil davon als Furnier in einem Mercedes S-Klasse auftauchen. Wer weiß das schon…“, orakelt David Zenker. Der Tax-Wert (Einstiegspreis) der Oetteliner Stieleiche lag bei 500 Euro. „Dann schaukelte es sich zwischen mehreren Bietern hoch“, so Zenker.

Insgesamt war das Schlemminer Forstamt mit 40 Stämmen bei der Linstower Laubholzauktion vertreten: neben Eiche auch mit Rotbuche, Esche und Vogelkirsche. Die Auktionsware des Forstamtes, „die Crème de la Crème“, wie es der in Prüzen wohnende Zenker nennt, kam aus sechs der sieben Reviere – das sind Qualitz, Schlemmin, Oettelin, Tarnow, Rosenow und Warin.

Die Laubholzversteigerung von MeckPomm findet hingegen traditionell in Linstow statt. 2018 war es bereits die 27. Auflage. Insgesamt wurden diesmal beim Meistgebotstermin 645 Festmeter Laubhölzer von neun Baumarten versteigert. Die Angebotsmenge konnte mit 638 Festmeter fast vollständig verkauft werden.

Zehn Unternehmen aus der Furnier- und Sägeindustrie sowie des Holzhandels der gesamten Bundesrepublik und des Auslands erhielten Zuschläge. Wie im Vorjahr beteiligte sich erneut ein estnisches Furnierwerk. Die Interessenten konnten zuvor einen Monat lang nahe der A 19 auf dem unweit von Linstow gelegenen Wertholzplatz am Forsthof Nossentiner Hütte die Angebote unter die Lupe nehmen. Auch ein Katalog wurde wieder erstellt. Bei der Auktion in Linstow wurden dann nur die Lose aufgerufen, der 2018er-Champion hatte die Nr. 9.

Die beteiligten Forstämter und privaten Waldbesitzer des Landes erzielten einen Gesamterlös von ca. 325 000 Euro. Das Forstamt Schlemmin ist mit rund 55 000 Euro dabei. Im Jahr zuvor waren es 43 000 Euro gewesen. „2016 zu 2017 gab es einen Preisverfall“, so Zenker, das habe sich jetzt zum Glück für die Forstwirtschaft wieder geändert. Insgesamt sei 2018 „ein ordentliches Ergebnis gewesen“, sagt er. Will heißen, der Schlemminer Vermarkter sieht für die Zukunft durchaus noch Luft nach oben.

2015 hatte das Forstamt Schlemmin für eine Eiche auch schon einmal 910 Euro/Festmeter erzielt. Und jetzt 1400. Solch ein Superbaum schmückt jedes Forstamt. Das Gros macht jedoch die Durchschnittsware aus. „Jährlich schlagen wir etwa 50 000 Festmeter“, sagt David Zenker.