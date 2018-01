Bützow : „Das ist eine Gefahrenzone“

SVZ-Leser Diethard Spielmann moniert schlechten Zustand des Birkenweges / Posse um Prioritätenliste der Stadt Bützow geht weiter

von Christian Jäger

31. Januar 2018, 12:00 Uhr

Viele Bützower nutzen den sogenannten Birkenweg als Abkürzung, um von der Kühlungsborner in die Wismarsche Straße beziehungsweise umgekehrt zu gelangen. Doch der Weg sei in einem desolaten zustand, moniert unser Leser Diethard Spielmann. Es hätten sich zwischen den Gehwegplatten bereits große Rillen gebildet, die für Radfahrer gefährlich seien. „Das ist eine Gefahrenzone“, sagt Diethard Spielmann. Komme man mit dem Rad in eine der großen Rillen, „dann liegt man lang“. Viele würden diesen Weg nutzen. Und deswegen müsse etwas passieren. Gern würde der Bützower auch selbst Hand anlegen und den Weg reparieren. So, wie man es früher gemacht habe. „Vielleicht kann man das ja wieder selbst machen, wenn noch ein paar andere mit anfassen“, so Diethard Spielmann. Es brauche dann zwar einen Fachmann, der alles im Blick habe, aber das könne doch kein Problem sein. So könne gespart werden.

Auf Nachfrage erklärt Stadtsprecherin Katja Voß, dass der Bauhof mit der Begutachtung beauftragt worden sei, der diese auch kurzfristig durchführen werde. „Bei Bedarf werden entsprechende Maßnahmen besprochen und durchgeführt.“ Es würden regelmäßig Besichtigungen von unbefestigten und befestigten Wegen vorgenommen, die dann je nach Bedarf ausgebessert würden. Und organisiert selbst Hand anlegen, wie es der Bützower gern täte? „Diese (die Maßnahmen; Anm. d. Red.) werden ausnahmslos von Fachkundigen durchgeführt“, heißt es seitens der Stadt weiter.

Danach gefragt, ob der Birkenweg auf der Prioritätenliste steht – und ob es diese überhaupt schon gibt –, wurde abgewiegelt. Die Antwort der Stadt: „Grundsätzlich ist im Haushalt ein Instandsetzungsbudget vorhanden. Dieses Budget ist nicht auf Objekte konkretisiert, sondern wird bedarfsgerecht eingesetzt. Des Weiteren finden Sie im aktuellen Haushalt eine Übersicht der geplanten Erneuerungs- und oder Sanierungsmaßnahmen an Gehwegen.“ Ob es die Prioritätenliste nun schon gibt, bleibt unbeantwortet.

Ebenso wurden trotz Anfänge keinerlei Zahlen zu Maßnahmen genannt, stattdessen auf den Haushalt verwiesen. Im Haushalt steht niedergeschrieben, dass der Gehweg „Am Bützower See“, der Wanderweg Ziegelhofweg – Bahnhof, der Gehweg „Rostocker Thor“ sowie „Tarnower Chaussee“ im Doppelhaushalt 2018/19 bedacht sind.

Die genannten Maßnahmen hätten auch auf einer Prioritätenliste stehen können, so es sie denn geben würde. Zumindest verwies die Stadt bereits 2014 auf eben diese Liste, die es scheinbar nicht gibt, als Garagenbesitzer ihren Unmut über einen unbefestigten Weg im Leninring äußerten. Die Bützower Zeitung berichtete darüber im März 2017, als es diese Liste auch noch nicht gab.

Stadtvertreter und SPD-Fraktionsvorsitzender Joachim Fiedler pochte seinerzeit darauf, dass eine solche Prioritätenliste erstellt werde. Danach gefragt, was er denn jetzt über diese Liste weiß, erklärte er: „Ich habe nichts davon gehört. Ich habe zwischenzeitlich einmal nachgefragt und eine ausweichende Antwort erhalten.“ Es sei seines Wissens noch nie etwas Derartiges vorgelegt noch diskutiert worden. Noch heute befürwortet er das Aufstellen einer Prioritätenliste mit Stellen in Bützow, an denen gefeilt werden muss. „Ich unterstütze das“, betont Joachim Fiedler. Die anderen Fraktionen äußerten vor knapp einem Jahr ihre Zustimmung. Getan hat sich seither dennoch nichts. Joachim Fiedler erklärte der Bützower Zeitung gegenüber deswegen, dass er das Thema Prioritätenliste im Hauptausschuss noch einmal ansprechen wolle. Dieser tagt am Montag, 5. Februar, um 18.30 Uhr öffentlich.