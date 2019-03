Bützow/Rühn : Der Frühling kündigt sich an – Hündin Cora gefällt das sehr

Laut Kalender haben wir momentan noch Winter. Aber die Temperaturen deuten bereits auf den Frühling hin.

von svz.de

01. März 2019, 19:48 Uhr

Laut Kalender haben wir momentan noch Winter. Aber die Temperaturen der zurückliegenden Tage und die vielen Sonnenstunden in dieser Woche deuten bereits auf den Frühling hin. Und den findet auch die Berner Sennenhündin Cora richtig toll. Sie fühlt sich zwischen den Frühblühern bereits „pudel“-wohl. Diese Schneeglöckchen fand Cora übrigens im Rühner Wald. Ihre Frühlings-Nase hat sie aufgespürt.

