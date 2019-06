Der Pott geht nach Laage

Viertklässler aus sieben Schulen kämpfen um den Mathe-Pokal des Landrats.

von Christian Menzel

06. Juni 2019, 12:00 Uhr

Strahlend nahmen gestern Jonas Muntau, Arne Perkuhn und Tim Schröder aus dem Recknitz-Campus Laage den Pokal des Landrates in Mathematik entgegen. Den zweiten Platz belegte die Fritz-Reuter-Schule Güstrow, den dritten die Grundschule Zehna/Mühl Rosin. Für das beste Einzelergebnis wurde Mena Schoknecht aus der Fritz-Reuter-Schule geehrt.

Der Mathe-Pokal des Landrats hat im Landkreis eine lange Tradition. In diesem Jahr fand er zum 23. Mal statt. Sieben Grundschulen hatten dazu ihre besten Rechenkünstler geschickt. „Die Regeln sind einfach: Drei Viertklässler bilden eine Mannschaft. Die von den Schülern erreichten Punkte werden addiert und so der Sieger ermittelt“, erläutert Hendrikje Schätz. Die Lehrerin aus der Wossidloschule ist Koordinatorin für naturwissenschaftliche Fächer und betreut den Pokal-Wettbewerb und die Mathe-Olympiade. Für besonders an Mathe interessierte Schüler bietet sie immer donnerstags einen Matheclub an. Das letzte Treffen in diesem Schuljahr steht am 13. Juni im Kalender.

Die Freie Schule Bützow war mit ihren Mathe-Assen Tonio Grüschow, Tom Brochnow und Gustav Kubeler (von links) angetreten. Tonio belegte in der Einzelwertung den zweiten Platz ganz knapp hinter der Siegerin Mena Schoknecht.

Beim Pokal-Wettbewerb standen vier Pflicht- und drei Wahlaufgaben auf dem Zettel. „Gefragt war nicht nur stupides Rechnen, sondern Konzentration, ein gutes Gedächtnis und logische Überlegungen“, sagte Landrat Sebastian Constien, der sich die Aufgaben vorher angesehen hatte. „Ich konnte in meiner Schulzeit ganz gut Kopfrechnen, aber als es dann mit Logarithmusfunktionen losging, wurde es bei mir auch etwas schwierig. Also, der große Mathekönig war ich nicht“, räumte er schmunzelnd ein. Um so herzlicher gratulierte er allen Teilnehmern zu ihren Leistungen.