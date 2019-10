Qualitz : Die Feuerwehr will aufrüsten

Gemeinde Baumgarten beschließt Anschaffung eines neuen TSF-W

Aus den 1970er-Jahren stammt das derzeitige Einsatzfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Qualitz. Das Tragkraftspritzenfahrzeug hat kein Wasser an Bord. „Die Ersatzbeschaffung eines neuen Tragkraftspritzenfahrzeugs mit Wasser (TSF-W) zur Erhaltung der Einsatzfähigkeit ist unumgänglich“, heißt es in einer Beschlussvorlage, die die Baumgartener Gemeindevertreter jüngst beschlossen. „Wir orientieren uns da am Fahrzeug der Dreetzer Wehr“, sagt Hans-Peter Klein. Er ist der Wehrführer der Ortswehr, die aktuell 15 aktive Kameraden zählt. Es handele sich dabei um ein Einsatzfahrzeug für eine Feuerwehr mit Grundausstattung. 143 000 Euro sind dafür veranschlagt worden, die für das Haushaltsjahr 2020 eingestallt sind. Der Landkreis hat bereits 40 000 Euro zugesichert. Zudem stellt die Gemeinde einen Antrag auf Sonderbedarfszuweisung beim Land, um den Eigenanteil weiter zu senken.