Hintergrund : Die Kunstmühle

von Frank Liebetanz

15. Januar 2019, 07:44 Uhr

Seit 15 Jahren gibt es die Kunstmühle. Die ältesten Schriften zur Wassermühle liegen aus dem Jahr 1602 vor. Das Gebäude in jetziger Form wurde 1791 errichtet und gehört seit 1850 der Stadt Schwaan. Das Mühlenhaus entstand an der Beke und ist eines der ältesten erhaltenen Profanbauten der Stadt. Die Balken- und Fachwerkkonstruktion der ehemaligen Mühle wurde behutsam in die Galerieräume integriert. Heiko Brunner ist als Bau-Ingenieur angestellt worden, hat dann aber die Leitung des Museums übernommen. Heute verfügt das Museum über 200 Gemälde, von denen jeweils etwa ein Drittel ausgestellt werden. Der Wechsel der Bilder ist wichtig, damit die Thematik immer wieder neu belebt wird. Bilder des kleinen Museums waren unter anderem schon in Berlin, Brüssel, Paris und Hannover zu sehen. Und bedeutende Museen geben ihre Bilder ach nach Schwaan, wie Heiko Brunner berichtet. Natürlich schaut sich dann vorher ein Fachkundiger in der Kunstmühle um. „Das ist Vertrauenssache“, so Brunner. Auch Kontakte nach Japan, Neuseeland, Australien, Kanada und den USA bahnten sich an. Oft erhält das Schwaaner Museum Bilder von Auswanderern, die zum Lebensabend ihre Dinge regeln wollen.