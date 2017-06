Bützow : DRK steht in den Startlöchern

vergrößern 1 von 1 Foto: Robert Grabowski 1 von 1

Über vier Jahre hat es gedauert. Doch nun soll es losgehen mit dem großen Bauvorhaben des DRK-Kreisverbandes Güstrow am Bützower See. Am Montag, 19. Juni, sollen die Bauarbeiten für die Wohnanlage auf dem Gelände des ehemaligen Möbelwerkes am Bützower See beginnen.

„Wir werden mit den Tiefbauarbeiten beginnen“, sagt Carolin Mai, Projektmanagerin beim DRK. Das heißt, es geht um das Anlegen der Wege und Straßen. Den Zuschlag erhalten hat dafür eine Güstrower Firma. Wenn alles glatt läuft, soll diese erste Etappe bis September abgeschlossen werden. Dann soll der Hochbau folgen. „Wir hoffen, dass alles gut geht“, sagt Mai. Doch man wisse nie, auf was die Bauarbeiter noch stoßen. Denn Altlasten waren mit ein Grund dafür, dass sich das Bauvorhaben immer wieder verzögerte.

Doch nun soll es endlich vorangehen. Und das DRK hat große Pläne. Diese wurden jetzt noch einmal geändert. War im Januar noch von 38 anstatt zuvor 33 Einheiten für Betreutes Wohnen die Rede, sind es jetzt 37. Geschuldet sei dies auch dem Wunsch nach mehr Dreiraumwohnungen, sagt Mai. Zusätzlich werde es aber eine Tagespflegestätte mit fünf Wohnungen geben. Nicht abgerückt ist das DRK vom Plan, ein Haus für eine Wohngemeinschaft zu errichten. Es werde zwölf Zimmer geben, zudem eine Küche, ein Gemeinschafts-Wohnzimmer und einen Raum zum Wäschewaschen. Die Zimmer selbst seien „größere Hotelzimmer“, unter anderem mit einer Sitzecke und einem Bad. Und auch an der Begegnungsstätte werde festgehalten.

Die Nachfrage nach den Wohnungen sei groß. Mittlerweile liegen beim DRK 120 Anmeldungen vor. „Das ändert sich aber ständig, weil manche auch wieder abspringen“, sagt Carolin Mai.

Anfang 2013 wurden erstmals die Pläne des DRK über den Bau einer Wohnanlage für Betreutes Wohnen auf dem Gelände des ehemaligen Möbelwerkes bekannt. Zugleich bewarb sich ein Bützower mit einem Projekt einer Mehrgenerationen-Wohnanlage um das attraktive Baugrundstück am Bützower See. Mit der knappen Mehrheit von einer Stimme gab die Bützower Stadtvertretung dem DRK den Zuschlag. Doch im Zuge des Genehmigungsverfahrens gab es mehrfach Verzögerungen, unter anderem weil im Erdreich Altlasten vermutet wurden. Schließlich war das rund 1,5 Hektar große Areal mehr als 100 Jahre gewerblich genutzt worden. So waren mehrere Baugrunduntersuchungen angeordnet worden. Die gaben letztlich Entwarnung.

von Ralf Badenschier

erstellt am 14.Jun.2017 | 05:00 Uhr