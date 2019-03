Güstrow/Bad Doberan : Ehemaliger AfD-Mann wirft hin

von svz.de

01. März 2019, 19:22 Uhr

Kurz vor Toresschluss – am 26. Mai wird ein neuer Kreistag gewählt – wirft Wolfgang Ehrke hin. Der Gutower erklärte auf der Sitzung des Kreistages am Mittwoch, dass er sein Mandat mit sofortiger Wirkung zurückgibt, packte seine Sachen und ging. Ehrke war 2014 als AfD-Mann in den Kreistag gewählt worden, hatte die Partei aber 2016 verlassen und sitzt seither wie Wolfgang Wehrmann aus Bützow als Einzelkämpfer im Kreistag. In seiner Erklärung brachte Ehrke sein Missfallen darüber zum Ausdruck, dass ehemalige AfD-Mitglieder in andere Parteien wechseln und weitermachen würden. Dies empfinde er als abstoßend. Beispiel im Kreistag: Torsten Preuß wanderte von der AfD über die Bürger M-V zu den Freien Wählern.