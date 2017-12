Schwaan : Ein Teilerfolg für den Verein

Zugegeben, es hatte zunächst etwas Irritierendes, als der stellvertretende Bürgermeister Dirk Antelmann, die Förderung der Schwaaner Begegnungsstätte plötzlich mit den Argumenten rechtfertigte, die der betreibende Verein in der Vergangenheit selbst für sich nutzte. Diese Kehrtwende macht deutlich: Auch auf der politischen Bühne ist das Aufbrechen von verhärteten Fronten durchaus möglich. Dabei sah es lange so aus, als würde der Streit zwischen der Stadtverwaltung und dem Verein „Bürger für Schwaan“ niemals ein Ende finden. Seit der letzten Stadtvertretersitzung Ende September, bei der es tatsächlich so schien, als sei der Konflikt unlösbar, hat sich jedoch einiges getan. Dass noch nicht abschließend entschieden wurde, dass das Geld nun auch wirklich fließen kann, scheint angesichts der vergangenen Grabenkämpfe geradezu marginal. Aber jeder Stadtvertreter hat das Recht, sich mit seiner Meinung einzubringen und seine Haltung auch zu verteidigen. Inwiefern allerdings persönliche Befindlichkeiten dabei eine Rolle spielen, vermag von den externen Beobachtern wohl niemand mehr genau zu sagen. Ist die Förderung mittels des geplanten Kooperationsvertrags erst einmal in eine rechtliche Form gegossen, sind die privaten Positionen wohl auch nicht mehr das Entscheidende. Viel wichtiger: Die beiden Parteien haben es geschafft, ihre Diskussionen um die Förderung der Begegnungsstätte durch die Stadt endlich auf ein konstruktives Niveau zu bringen. Und das ist für alle Schwaaner eine optimale Entwicklung. Denn die Begegnungsstätte, die vor knapp einem Jahr eröffnet wurde, ist tatsächlich, wie Ralf-Michael Wiedig sagt, längst ein maßgeblicher Teil der sozialen Kultur der Kleinstadt geworden. Hätte eine Einigung nicht stattgefunden, wäre die Einrichtung auf diesem Level wohlmöglich nicht mehr finanziell tragbar gewesen, das wiederum hätte ein großes Loch in die Möglichkeiten der Freizeitgestaltung gerissen. Bleibt nur noch die Frage: Wann wird der Kooperationsvertrag geschlossen? Dass das Aufsetzen eher langwierig ist, stimmt schon. Doch wenn es letztlich nur am Fehlen einer solchen Vereinbarung haperte, hätte die Idee tatsächlich schon früher kommen können. Dem Verein, aber auch der Stadt, ist wertvolle Zeit verloren gegangen, die sie für Wichtigeres hätten nutzen können. Aber wie heißt es so schön: Besser spät als nie.