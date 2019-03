Bützow/Güstrow : Eine düstere Prognose

Bis 2030 sollte der Altkreis Güstrow um 25 000 Einwohner schrumpfen – das wäre die ganze Barlachstadt

von Christian Jäger

01. März 2019, 19:26 Uhr

Eine düstere Prognose wies eine Studie aus, über die wir vor genau zehn Jahren berichteten. Nach dieser sollte im damaligen Landkreis Güstrow bis zum Jahr 2030 ein Einwohnerverlust von 25 000 Menschen einsetzen – rund ein Viertel der Bevölkerung. Das entspricht in etwa der Größe von Güstrow. Vor zehn Jahren lebten im Altkreis rund 103 000 Männer, Frauen und Kinder. Die Prognose, die seinerzeit das Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung veröffentlichte, kündigte gravierende Veränderungen an. So sollte sich der Anteil der Unter-20-Jährigen halbieren, auf rund 9800 Jugendliche beziehungsweise junge Erwachsene. Der Anteil der Unter-65-Jährigen, in Statistiken häufig „arbeitende Bevölkerung“ genannt, sollte um 40 Prozent sinken. Den Werten stand eine gestiegene Zahl der Rentner gegenüber. Menschen über 65 Jahre sollte es bis 2030 um 37 Prozent mehr geben. Mit anderen Worten: Vier von zehn Menschen sind Senioren, so prognostizierte es das Papier aus dem Ministerium. Im Nachbarkreis Bad Doberan (die beiden Altkreise fusionierten kurze Zeit später) wurde ein Verlust von rund elf Prozent ausgewiesen.

Tatsächlich schrumpfte die Bevölkerungszahl im Landkreis Rostock Süd (entspricht dem Altkreis Güstrow) auf 96 302 Menschen im Jahr 2015. Im Jahr 2030 sollen es 88 844 sein. Das besagt die „Bevölkerungsprognose 2030“, die der Landkreis in Auftrag gab und die vor knapp zwei Jahren veröffentlicht wurde. Die düstere Prognose von vor zehn Jahren ist also etwas überholt. Und: Derzeit quellen Kitas und Schulen regelrecht über. Das große demografische Beben scheitn also vorerst überstanden zu sein.