Rühn : Eine lebendige Märchenwelt

Ob Schneewittchen oder Aschenbrödel – Maren Helbig hütet die Aufklappbücher aus ihren Kindertagen bei sich zu Hause

14. September 2020, 05:00 Uhr

Die böse Stiefmutter steht vor dem Spiegel. Jeder kennt die Frage, die nun folgt: „Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?“ In so ziemlich jedem Märchenbuch steht die Geschichte von Schneewittchen geschrieben. Und in dem, was Maren Helbig aus Rühn bereits seit vielen Jahren bei sich zu Hause hütet, treten sogar die Figuren plastisch hervor. Sie springen jeden förmlich an, wenn er das wunderschöne und sehr gut erhaltene Aufklappbuch aufschlägt. Pop-Up-Buch ist heute der gängige Begriff dafür. Sechs solcher Exemplare finden sich bei Maren Helbig. Stolz legt sie die Bücher auf den Küchentisch: Schneewittchen, Aschenbrödel, Das Feuerzeug, Der fliegende Koffer, Xandl und Mariandl und Sesam öffne dich.

Diesen kleinen Schatz hatten die heutige Erzieherin und ihr Bruder Dirk Anfang der 1970er Jahre von der Mutter geschenkt bekommen. „Meine Mutter, Karin Wiedewald, war von Beruf Bibliothekarin in Güstrow. Viele Bücher hat sie uns im Laufe unserer Kindheit und Jugend geschenkt. Es lag einfach auf der Hand, dass sie uns Bücher sowie auch den sorgsamen Umgang mit ihnen nahebrachte“, erzählt die inzwischen 50-Jährige. „Damals nun machte meine Mutter zusammen mit Kollegen einen Ausflug nach Prag. Von dort brachte sie uns diese Bücher mit.“

Dass Karin Wiedewald in der damaligen Hauptstadt der Tschechoslowakei diese Bücher in Deutsch erwerben konnte, ist vielleicht im ersten Moment ungewöhnlich. Doch das war dem tschechischen Papierkünstler Vojtêch Kubašta zu verdanken, der 1992 im Alter von 77 Jahren verstorben ist. Er hatte einst Architektur studiert, widmete sich aber ab 1937 dem Buchgrafikdesign in verschiedenen Verlagen. Er illustrierte die Bücher nicht nur, sondern schuf auch dreidimensionale Faltbücher nach seinen eigenen Entwürfen, die weltweit in vielen Sprachen erschienen sind. Kubašta gilt immer noch als einer der Pioniere räumlicher Kinderbücher.

Wie alle Kinder, die das Glück hatten, solche Bücher zu besitzen, waren Maren und Dirk ebenso begeistert davon. Die Werke wirken wie eine kleine Theaterbühne. Zumal sich auch Bilder auf den Seiten bewegen lassen. Der Hahn vom Bauernhof in der Geschichte Xandl und Mariandl lässt sich auf den Misthaufen hochschieben zum Krähen oder die drei riesigen Hunde aus dem Märchen „Das Feuerzeug“ lassen sich auf Tronsessel „setzen“.

Daher sind die Bücher sehr empfindlich und kleine Kinderhände manchmal noch zu grob. Trotzdem sind die Faltbücher von Maren Helbig bis heute gut erhalten, nichts ist auch nur angerissen. Sogar die zweite Generation haben die Werke bereits überlebt. Denn als Maren Helbig ihren ersten Sohn bekam, holte sie die Märchenbücher zu sich nach Hause. Zuvor waren sie die ganze Zeit über von ihren Eltern gehütet worden. Bis heute bewahrt sie die 50-Jährige sicher bei sich in Rühn auf. Sowohl ihr erster Sohn als auch der Zweitgeborene lernten die Pop-up-Bücher kennen und schätzen. Und sicher werden die alten Schmuckstücke auch noch eine dritte Generation auf lebendige Weise in die Welt der Märchen einführen.

