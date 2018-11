Bützow : Eingangsbereich zum Friedhof in der Kritik

Verwaltung soll sich Areal annehmen und Situation verbessern.

von Frank Liebetanz

01. November 2018, 15:00 Uhr

Mit der ungeordnet erscheinende Fläche vor dem Haupteingang des Friedhofs in Bützow haben sich Bützows Politiker in der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses der Stadtvertretung beschäftigt. Es kristallisierte sich heraus, dass die Verwaltung der Stadt Bützow die Fläche pachten oder kaufen soll, um dort bessere Verhältnisse zu schaffen.

Die Fläche im Verlauf der Wismarschen Straße in der Nähe des einstigen Wasserturms ist in privatem Besitz – deshalb könne die Stadt weder Verkehr noch Parken dort regeln, sagte Frank Endjer aus der Verwaltung. „Die Lkw stören“, ergänzte Christian Grüschow, Bürgermeister der Stadt Bützow. Hätte die Stadt ein langfristiges Nutzungsrecht, könne sie die Fläche besser gestalten, etwa mit Markierungen für Pkw. Dafür spreche sich auch der Seniorenbeirat der Stadt aus. Die Frage an die Politiker sei, ob die Stadtverwaltung einen Vorstoß beim Eigentümer wagen solle, um die Fläche zu befestigen.

Bauamtsleiterin Doris Zich brachte einen weiteren Vorschlag vor, wie man bessere Parkflächen erhalten könne: Hinter dem Friedhofszaun gebe es linker Hand auf dem Gelände der Kirche eine große Wiese mit einem Baum, die genutzt werden könnte. „Auch eine Option“, stimmte der Bürgermeister zu.

Frank Schröder (CDU) meinte, der Aufwand müsse gar nicht so groß sein: Schotter und ein paar Pflanzen genügten.

Christian Grüschow brachte Findlinge ins Spiel, um die Zufahrt auf die Fläche zu verengen. Die Verwaltung werde mit dem Eigentümer sprechen und anfragen, ob sie das Grundstück kaufen könne. Aber auch eine Pachtvariante sei möglich.