Bützow : Elf Ideen für den SVZ-Bürgerhaushalt

Leser der Bützower Zeitung testen das Bürgerbudget und sind aufgerufen, bis zum 20. Dezember ihre Stimme abzugeben

13. Dezember 2019, 17:11 Uhr

In Bützow gibt es ab 2020 einen Bürgerhaushalt. Einwohner entscheiden dann direkt, wofür sie mindestens 30 000 Euro im Jahr investieren wollen. Dafür können alle Einwohner Vorschläge unterbreiten und später dann entscheiden, welche Projektideen umgesetzt werden sollen.

Mit Ihnen, liebe Leser, testen wir ein solches Bürgerbudget, wie es auch genannt wird. Wir hatten sie aufgerufen, uns Ihre Ideen zu schicken. Die Resonanz war so groß, dass uns bei der Nennung der Projekte in der Mittwochausgabe drei Ideen durch die Lappen gingen. Die sind nun mit aufgeführt.

Noch einmal wollen wir mit Ihnen den Bürgerhaushalt testen. Es geht in die Abstimmungsphase. Wählen Sie aus den elf Vorschlägen Ihre drei Favoriten und legen Sie auch die Reihenfolge fest. Schicken Sie uns Ihre Entscheidung per E-Mail an buetzow@svz.de, Betreff: Votum Bürgerhaushalt, geben Sie bitte Ihren Namen an. Sie können aber auch eine Postkarte schicken oder unseren Briefkasten in der Gödenstraße 17 in 18246 Bützow zur Abgabe ihres Votums nutzen. Einsendeschluss ist der 20. Dezember.

Unter den Teilnehmern verlosen wir drei SVZ-Präsente.

1. Vorschlag:

> Überdachter Rastplatz und Pkw-Stellplätze an der Kanal-Brücke in Wolken;

geschätzte Kosten:

> zirka 4000 bis 6000 Euro

2. Vorschlag:

> Einsatzstelle für Boote am Güstrow-Bützow-Kanal,

geschätzte Kosten:

> sollte in den Kostenrahmen passen

Begründung für die Vorschläge 1 und 2:

>touristische Erschließung, da Wolken „Eingangstor“ nach Bützow ist; Verkehrsknotenpunkt in Richtung Güstrow und A 19 sowie nach Schwaan-Rostock und A 20; gute Lage am Güstrow-Bützow-Kanal weiter in Richtung Warnow bis zur Ostsee, Fahrradfernweg Kopenhagen-Berlin

3. Vorschlag:

> Erneuerung der Tafeln an historischen Gebäuden

Begründung:

> kaum noch leserlich und für Besucher der Stadt wichtig;

geschätzte Kosten:

> pro Tafel 300 Euro

4. Vorschlag:

> neue Bänke am Gummiweg, am Weg zwischen Andreassteig und Ziegelhofweg, Weg am Langensee und Weg am Rühner Landweg;

Begründung:

> Bützow hat viele Senioren, wichtig insbesondere für die Einwohner der Seniorenheime;

geschätzte Kosten:

> pro Bank 300 Euro

5. Vorschlag

> Fußweg durch den Wald in Richtung Vierburg in Ordnung bringen,

Begründung:

> keine

geschätzte Kosten

> sollte in den Kostenrahmen passen

6. Vorschlag

> 20 km/h in allen Wallstraßen und Ausfallstraßen;

> 30 km/h auf allen Schulwegen wie Gartenstraße und Langestraße;

Begründung:

> Mehr Sicherheit für alle Bützower, insbesondere für Kinder, Erhaltung und Schutz von Wohngebäuden und Denkmäler, tourismusfreundlicher da ruhiger für Hoteliers und Pensionen

geschätzte Kosten

> Beschilderung sollte im Kostenrahmen bleiben.

Anm. d. Red.: Geschwindigkeitsbeschränkungen sind beim Kreis antragspflichtig;

7 . Vorschlag

> Fußgänger-Überweg am Pferdemarkt und am Hafen zum Eispavillon;

Begründung:

> Sicherheit wird extrem erhöht. Schlecht einzusehende Straßenzüge. Es wurden schon Kinder angefahren.

geschätzte Kosten

> im Kostenrahmen

Anm. d. Red.: beim Straßenbaulastträger antragspflichtig;



8. Vorschlag

> Indoor-Spielschuppen für Kinder; dafür ein Raum zum Beispiel im neuen Jugendklub oder im Freizeittreff mit einer soliden Sport-/Tobe-Grundausstattung

Begründung:

> viele junge Familien und Kinder in Bützow, Treffpunkt für Familien, um das eigene Spielezimmer zu verlassen, insbesondere an regnerischen Tagen und bei niedrigen Temperaturen; Kinder werden an weiterführende Freizeiteinrichtungen herangeführt,

geschätzte Kosten

> sollte im Kostenrahmen bleiben,

9. Vorschlag

> Aufschüttung des Weges von durch den Bruch vorbei am neuen Jugendklub

geschätzte Kosten

> sollte im Kostenrahmen bleiben,

10. Vorschlag

> Freifläche gegenüber dem VErkehrsgarten durch Beräumen der Gärten an Brücke planieren und begrünen, Sitzbänke und Papierkörbe aufstellen,

geschätzte Kosten

> sollte im Kostenrahmen bleiben,

Begründung für die Vorschläge 9 und 10:

>Anbindung zwischen Elefantenbrücke und Spiel- und Freizeitpark am Schloß (ehemals Rosengarten) herstellen

11. Vorschlag

> Geschwindigkeitsbegrenzung in der Wolker Chaussee zwischen Gewerbegebiet und Wolken auf 70 km/h erhöhen

Begründung:

> RAd- und Gehweg ist vorhanden und damit kein Sicrheitsrisiko

geschätzte Kosten

> sollte im Kostenrahmen bleiben,



Anmerkung der Redaktion:

Die Namen der Antragsteller sind der Redaktion bekannt. Die Begründungen der Anträge sind von den Lesern formuliert, redaktionell lediglich gekürzt.