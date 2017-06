Eickelberg : „Etwas für alle schaffen“

vergrößern 1 von 3 Foto: Christian Jäger 1 von 3





In Eickelberg wird durchgeatmet. Denn mittlerweile sind alle Fördermittelbescheide eingegangen, sodass den umfassenden Sanierungsarbeiten an der Kirche nichts mehr im Wege steht. „Jetzt erfolgen die Ausschreibungen“, sagt Diplom-Ingenieur Peter Blümel, der mit dem Gesamtprojekt betraut ist.

Wenn alle Ausschreibungen durch sind, werden zwei Bauabschnitte parallel in Angriff genommen. Der erste bezieht sich auf das Innenleben der Kirche, der zweite auf das Äußere. Laut Peter Blümel soll das alte Gestühl instand gesetzt, eine Toilette installiert und ein Vorraum errichtet werden. Die schiefen Fußböden sollen erneuert werden, genau wie die Holzdecke, die Bleiglasfenster und die rissigen Mauerwerke. Dafür werde das bestehende Mauerwerk ab- und neues aufgetragen. „Alles wird von einem Restaurator begleitet“, erklärt der Ingenieur aus Malchow. Peter Blümel ist sich sicher: „Wir werden alle Probleme lösen“ – auch wenn noch gar nicht feststehe, welche die Arbeiten hervorbringen. Kopfschmerzen habe er aber nicht. „Ich kenn die Kirche. Ich hatte bereits 1997 das erste Mal dort zu tun.“

Die Gesamtkosten in Eickelberg betragen rund 300 000 Euro. Davon werden unter anderem zirka 100 000 Euro vom Kirchenkreis Mecklenburg getragen, 5000 Euro von der Ostseesparkasse und 51 000 Euro für die Außenhülle im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms vom Landkreis Rostock getragen. 129 600 Euro Leader-Mittel fließen außerdem in die inneren Bau- und Sanierungsmaßnahmen ein. Der Bescheid wurde jüngst von den Mitgliedern der Lokalen Aktionsgruppe überreicht (SVZ berichtete). Wenn die Kirche fertig saniert ist, bringe es einen Mehrnutzen für die gesamte Region, ist sich Diana Benick sicher. Sie ist Mitarbeiterin im Leader-Regionalmanagement. Der Zusammenhalt der Gemeinde, der Erhalt des kulturellen Erbes, Kunst in einer ländlichen Region, die öffentliche Zugänglichkeit weit über Eickelberg hinaus – all das habe die Lokale Aktionsgruppe, die anhand einer Matrix über die Projektrealisierungen entscheiden, überzeugt. „Es passen viele Sachen in Eickelberg“, begründet Benick die Entscheidung. Dabei gehe es nicht nur darum, die Sanierungsarbeiten oder das Kirchliche zu fördern, sondern „etwas für alle zu schaffen“. Eickelberg sei ein Idealbeispiel für ein förderbares Projekt. „Dieses Engagement findet man nicht überall“, lobt Diana Benick.

Der Landkreis Rostock ist in zwei Bereiche aufgeteilt: Die Leader-Region Ostsse-DBR (ehemaliger Kreis Bad Doberan) und der Güstrower Landkreis. Pro Jahr stehe pro Region etwa eine Million Euro zur Verfügung, erklärt Kristina Baade, ebenfalls Mitarbeiterin im Leader-Regionalmanagement. Aus etwa 50 bis 100 eingehenden Bewerbungen wähle die entsprechende Lokale Aktionsgruppe dann die Projekte aus, die dem Leitbild des Programms am meisten entsprechen. Aktuell können Projektträger, ob öffentlich oder privat, Ideen einreichen, die 2018 Förderung erhalten könnten. Die Frist endet am 30. Juni. Kristina Baade weist ausdrücklich darauf hin, damit nicht bis Ultimo zu warten. So würden eventuelle Unklarheiten noch ausgemerzt werden.

Viele Menschen würden immer meckern, dass sie und ihre Projekte ja sowieso nicht bedacht werden, erklärt Diana Benick. Dies sei besonders im Bereich Bützow der Fall.Um diesem Denken einen Riegel vorzuschieben, erklärt sie: In den letzten beiden Auswahlperioden (Projekte, die 2015 oder 16 gefördert wurden) wurden elf Projekte in Bützow und dem Amt Bützow-Land bedacht und es wurden insgesamt 885 000 Euro an Leader-Mitteln ausgeschüttet.

von Christian Jäger

erstellt am 06.Jun.2017 | 21:00 Uhr