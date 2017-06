Warnow : Finanzielle Weichen gestellt

vergrößern 1 von 1 Foto: Christian Jäger 1 von 1

Finanzen waren ein großes Thema auf der jüngst gehaltenen Gemeindevertretersitzung von Warnow. Unter anderem wurde die Prioritätenliste für den Haushalt 2018/19 besprochen. Und die Gemeinde hat einiges vor.

Ganz oben auf der Prioritätenliste stehen laut Bürgermeister Siegfried Hoffmann der Radweg und die Erneuerung der Pflasterstraße zwischen Eickhof und Eickelberg. „Da wollen wir unbedingt dran bleiben“, erklärt der Bürgermeister. Der Zustand der Straße ist in keinem guten Zustand und zudem noch recht schmal. Außerdem wird schon lange ein Radweg gefordert.

Neben der „Problem-Straße“ peilt die Gemeindevertretung auch die Errichtung einer Trockentoilette im Eickhofer Naturdorf an. Zudem sei laut Hoffmann angedacht, zwei oder drei bebaubare Grundstücke herzurichten. „Auch unsere Technik ist betagt“, sagt der Bürgermeister. Beispielsweise seien ein neuer Rasenmäher und Aufrüstungen am Multicar nötig.

Viele Projekte, die die Gemeinde angehen will, sollen zudem – so hofft die Gemeindevertretung zumindest – über Leadermittel mitgetragen werden. Hoffmann sieht es allerdings als problematisch an, dass ein Projekt für die Einreichung einer Bewerbung für Leadermittel bereits ausgeplant sein soll. Denn das koste Geld. Ganz so ist es nicht, erklärt Diana Benick, Mitarbeiterin des Leader-Regionalmanagements. „Es erfolgt eine Bewertung der Ideen, die auf drei Seiten dargelegt werden soll.“ Darin sollten auch die Kosten genannt werden, eine komplette Ausplanung sei jedoch nicht nötig. Ihr Tipp lautet, einen Vor-Ort-Termin zu vereinbaren, um ein Vorabgespräch zu führen. Das Ziel sei es nämlich, den Aufwand der Projektträger im Vorfeld gering zu halten.

Abseits von Leader ging es auch um einen weiteren Posten, der den Haushalt sehr belasten könnte. Die Gemeinde plant die Anschaffung eines neuen Löschfahrzeugs für die Freiwillige Feuerwehr Warnow. In trockenen Tüchern sei noch nichts, betont Siegfried Hoffmann. Es wurde jedoch beschlossen, dass das Amt Bützow-Land eine Ausschreibung veranlasst.

Erwartet werden Kosten von etwa 267 000 Euro. Eine konkrete Zahl gibt es erst, wenn die Ausschreibung erfolgte und die Angebote auf dem Tisch liegen. Der Landkreis sagte indes bereits 70 000 Euro zu.

In der Beschlussvorlage heißt es, eine Neubeschaffung sei unumgänglich. „Dieses Jahr wird es aber nichts mehr“, erklärt Hoffmann. Das jetzige Löschfahrzeug, ein LF 16 mit 1600 Liter Wasser an Bord, sei vor 15 Jahren gebraucht angeschafft worden, sagt War nows Wehrführer Manfred Wittstock. Es wurde bereits nachgerüstet und Sachen dazu gekauft. Dennoch weise es mittlerweile einige „Wehwehchen“ auf und sei technisch veraltet. Aber auch der Wehrführer weiß: „Wir können kein neues Löschfahrzeug bestellen, wenn wir nicht wissen, wie wir es finanzieren.“

Weiteres Geld muss die Gemeinde Warnow bereits jetzt in die Hand nehmen. In der Lübziner Hauptstraße 1 ist es erforderlich, in einer Wohnung im Obergeschoss die Heiztherme zu erneuern. Die Gemeinde holte für die Arbeiten drei Angebote ein. Den Zuschlag erhielt schließlich das günstigste von einer Firma aus Hagenow. 3570 Euro werden für die Arbeiten erforderlich.

von Christina Milbrandt

erstellt am 23.Jun.2017 | 12:00 Uhr