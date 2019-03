Bützow : Frauentagsfeier im Vereinshaus

von svz.de

04. März 2019, 21:33 Uhr

Männer verwöhnen die Frauen. Das passiert mindestens einmal im Jahr – wenn Frauentag gefeiert wird. Am kommenden Freitag ist es wieder so weit. Der Fremdendenverkehrsverein Bützow und Umgebung lädt am 8. März um 14 Uhr zu einer Frauentagsfeier ins Vereinshaus, Gartenstraße 21, ein. Die Männer des Vereins werden die Frauen mit Kulinarischem verwöhnen. Willkommen sind Vereinsmitglieder und weitere Interessierte. Um verbindliche Anmeldungen bis Mittwoch unter 038461/36 38 wird gebeten.