Bützow : Frauentagsfeier: Nur noch heute anmelden

von svz.de

05. März 2019, 19:05 Uhr

Es soll ja eine schöne Feier werden. Deshalb müssen die Organisatoren auch wissen, wie viele Gäste kommen. Wer also an der Frauentagsfeier des Fremdenverkehrsvereins Bützow und Umgebung teilnehmen möchte, muss sich das schnell überlegen. Denn nur noch heute können sich Interessierte dafür anmelden und zwar unter Telefon 038461/36 38. Die Feier selbst findet am Freitag, 8. Februar, ab 14 Uhr im Vereinshaus in der Gartenstraße statt.