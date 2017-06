Verwaltung : Für Bützow stirbt kein Baum mehr

vergrößern 1 von 1 Foto: Christian Jäger 1 von 1

Politik im Amt Bützow-Land soll papierlos werden. Dieses Bestreben ist kein neues. Doch den ersten Schritt in die digitale Richtung unternimmt nun die Stadt Bützow mit all ihren Gremien. Das hat der Hauptausschuss auf seiner jüngsten Sitzung beschlossen.

Bislang erhalten die Mitglieder von städtischen Ausschüssen Einladungen und dazugehörige Unterlagen für die jeweiligen Sitzungen per Post. Das kostet Geld für Porto und Papier (was zudem die Umwelt belastet), außerdem bindet es Personal, da alles kopiert, geordnet, frankiert und verschickt werden muss. Damit soll nun Schluss sein. Denn all die genannten Sachen werden künftig auf einem Endgerät, wie zum Beispiel einem Tablet, möglich sein. Seit Anfang Juni ist das Ratsinformationssystem bereits mit den dafür notwendigen Inhalten gespeist. Mandatsträger haben mit ihren persönlichen Login-Daten Zugriff auf alle Unterlagen. Interessierte Bürger haben die Möglichkeit, den Sitzungskalender und von der Verwaltung freigegebene Dokumente einzusehen.

Die papierlose Zukunft ist jedoch nur möglich, wenn die Mandatsträger sowie sachkundige Bürger auch auf die nötige Technik zurückgreifen. Und diese kostet Geld. Deswegen hat der Hauptausschuss beschlossen, den Mandatsträgern auf Antrag eine zweckgebundene Pauschale in Höhe von 600 Euro pro Legislaturperiode auszuzahlen. Für die laufende werden noch 300 Euro gezahlt. In dieser Summe sind die Anschaffung eines Gerätes inklusive Antivirensoftware, die Unterhaltung, die eventuelle Versicherung, und auch Internetgebühren abgegolten.

Die drei Fraktionen CDU, SPD und UBB hatten dafür einen Gemeinschaftsvorschlag erarbeitet. Dieser sah auch vor, dass die Stadt trotz der Auszahlung des Zuschusses Kosten für eine eventuelle Versicherung bezahlen soll – obwohl das Gerät Eigentum des jeweiligen Mandatsträger/sachkundigen Einwohners ist. „Das funktioniert so nicht“, erklärt Bürgermeister Christian Grüschow (parteilos) dazu. Für eine Versicherung sei jeder selbst verantwortlich. Wer aus seinem Mandat vorzeitig ausscheidet, muss den Zuschuss anteilig zurückzahlen.

Die Ausgaben für die zu gewährenden Zuschüsse belaufen sich auf 18 600 Euro. Die Summe setzt sich aus der 31-fachen Summe der 600 Euro zusammen. Im Haushalt sind derzeit 6000 Euro dafür vorgesehen, die restlichen Mittel werden den Rücklagen entnommen. Einsparungen für Druck- und Papierkosten sollen sich auf zirka 2000 Euro pro Jahr belaufen, die für das entfallende Porto zirka 1000 Euro jährlich. Die eingesparten Personalkosten für Druck und Versand sparen etwa 3000 Euro ein.

Zwei Mandatsträger werden übrigens nicht auf die papierlose Variante umsteigen. Ihnen steht deswegen auch kein Geld zu.

von Christian Jäger

erstellt am 28.Jun.2017 | 21:00 Uhr