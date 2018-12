Holtz`Apteiker Husband : Ganz Bützow singt

Holtz’ Apteiker Husband lädt am Freitag zum gemeinsamen Event auf den Marktplatz ein.

von svz.de

18. Dezember 2018, 05:00 Uhr

Am Freitag plant die Holtz`Apteiker Husband ein Event, um die Bützower in Weihnachtsstimmung zu bringen. Von 10 bis 12 Uhr rufen sie zum Weihnachtssingen auf dem Markt ein. „Jeder der Lust hat, kann zu uns kommen. Wir freuen uns auf jeden Sangesfreudigen. Gemeinsam mit anderen Menschen macht das Singen viel Spaß und Freude“, sagt Margrid Zikarsky. „Sicher bieten andere Städte dieses schon längst an, doch wir möchten es auch in unserer Stadt beleben und noch kurz vor Weihnachten zu einem kleinen Highlight machen“, ergänzt Wolfgang Wehrmann. Die Holtz`Apteiker Husband möchte mit vielen Bützowern gemeinsam fröhliche Weihnachtslieder von „O Tannenbaum“ bis „Stille Nacht“ singen. Sie würden sich über viele Menschen freuen, die dem Aufruf folgen.