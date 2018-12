Geschäftsbericht der Büwo

von svz.de

30. Dezember 2018, 22:00 Uhr

Der Geschäftsbericht der Bützower Wohnungsgesellschaft für das Jahr 2017 liegt in der Buchhaltung in der Wollenweberstraße 12 in Bützow für die nächsten zehn Werktage aus. Im Mai 2018 hatte die Gesellschafterin, die Stadt Bützow, den Aufsichtsrat und die Geschäftsführung der Büwo für das Geschäftsjahr 2017 entlastet. Rund 34 000 Euro Gewinn wurden der Gesellschafterin ausgeschüttet. Außerdem gab es einen Vortrag auf neue Rechnung und Verrechnung mit dem Bilanzgewinn in Höhe von rund 102 000 Euro.