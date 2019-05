Schwaan : Gesehen werden beim Gesundheitstag

von Onlineredaktion

27. Mai 2019, 07:58 Uhr

„Wir wollen etwas für alle Generationen tun. Dafür dient auch der Gesundheitstag“, so die Vorsitzende des Vereins „Bürger für Schwaan“, Ina Blank. Der fand nun bereits zum sechsten Mal statt, zum zweiten Mal in der der Begegnungsstätte des Vereins. Sieben Unternehmen präsentierten sich und alle fanden ihr interessiertes Publikum. So auch Stefan Hempel von Optiker Lenz, der hier einen Sehtest durchführt.