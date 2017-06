Bützow : Gladiatoren in Bützow

vergrößern 1 von 1 Foto: Tore Degenkolbe 1 von 1

Brüllende Löwen, muskelprotzende Gladiatoren und mutige, entdeckungslustige Helden – das boten die Schüler der Freien Schule Bützow in dem selbstgeschriebenen Theaterstück „Der Sohn des Gladiators“. Die Bühne dafür stellte die mit Bildern ausgeschmückte Turnhalle dar. Es war der Abschluss der Projektwochen zum Thema „Römisches Reich“.

Der Vorhang öffnet sich. Eine halbe Stunde lang spielten 18 Schüler der 5. und 6. Klassen das von Lehrerin Angela Blaudzun verfasste Stück. Vier Freunde kommen einem rätselhaften Plan zum Raub von Cäsars Schatz auf die Spur und lösen die Identität des Diebes.

In dem Stück steckt die Arbeit von vielen Projektgruppen. „Neben den Schauspielern hatten wir die Requisitengruppe, die Bühnenbauer, die Kostümschneider und die Medienleute, die Plakate, Autogrammkarten und das Programmheft geschrieben haben“, sagt Angela Blaudzun. Die Schüler hatten die Gruppen, in denen sie sich in den Projektphasen beschäftigen wollen, selbst gewählt. Daneben hat eine Gruppe sich mit der römischen Küche beschäftigt. „Die Speisen haben die Schüler dann verkauft und auch ein Kochbuch angefertigt“, so die Lehrerin. Eine andere Gruppe hat sich mit antiken Kinderspielen beschäftigt.

Projekte wie diese verbinden den Geschichtsunterricht mit Spaß. „Jeden Tag machten wir zwei Stunden Geschichtsunterricht und vier Stunden Projektarbeit“, erklärt Angela Blaudzun.

Die Schüler nehmen solche Angebote sehr gerne an. Sechstklässlerin Clara Knopp hat an den Kostümen gearbeitet und erklärt, was ihr daran gefällt: „Die Teamarbeit hat mir sehr gut gefallen. Auch, dass wir die Kostüme selbst gestalten und kreativ werden konnten.“

von Tore Degenkolbe

erstellt am 01.Jun.2017 | 05:00 Uhr