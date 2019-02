Schwaan : Graffiti-Frust

Immer wieder Schmierereien und die Ermittlungen verlaufen im Sand

von svz.de

19. Februar 2019, 20:07 Uhr

„Graffiti in Schwaan: Stadt gibt auf“ titelte die Bützower Zeitung vor zehn Jahren. Seinerzeit kam es vermehrt zu Schmierereien in der Warnowstadt. Immer wieder zeigte die Stadt die Taten an. Doch immer wieder trudelte daraufhin ein Schreiben der Staatsanwaltschaft, dessen Inhalt niemanden zufrieden stellte: „Täter nicht ermittelt, Untersuchung eingestellt“. So blieb die Stadt auch immer wieder auf den Kosten sitzen, die für das Entfernen der Schmierereien anfielen. Irgendwann wurde die Reißleine gezogen. Es sollte der Papierkram vernmieden werden, da die Ermittlungen ohnehin stets ins Leere liefen. Also wurde entschieden, keine Anzeigen mehr zu erstatten.

Das Problem Graffiti, das zeigt sich glücklicherweise heutzutage nicht mehr so. „Es ist nicht mehr so akut“, sagt Bürgermeister Mathias Schauer. Damals habe es wohl eine Gruppe gegeben, die an den Schmierereien Spaß hatte... Heute sei das allerdings kein nennenswertes Problem mehr. Aber: „Viel schlimmer sind all die Hansa-Aufkleber an jedem Schild“, so Mathias Schauer.