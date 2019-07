Bützow : Großes Interesse für „Malweiber von Schwaan“

von Ralf Badenschier

15. Juli 2019, 08:11 Uhr

Einmal mehr war das Kunsthaus in Bützow am Sonnabend Anziehungspunkt für unzählige Besucher. Familienangehörige, Freunde, Bekannte und Kunstinteressierte waren gekommen, um drei Frauen ihre Aufwartung zu machen. Lisa Jürß, Luise Hartmann und Lydia Kalt (v.r.n.l.) stellen erstmalig unter dem Titel „Die Malweiber von Schwaan“ ihre Arbeiten im Kunsthaus aus. Kennegelernt haben sich die drei Frauen 1962 beim Studium in Greifswald. Seit dem haben sie sich nie aus den Augen verloren, treffen sich seit 22 Jahren einmal im Jahr in Schwaan zum gemeinsamen Malen. Die Ergebnisse sind nun bis zum 25. August zu sehen.