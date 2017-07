Bützow : Großes Treffen kleiner Schiffe

vergrößern 1 von 1 Foto: Archiv 1 von 1

Zum ersten Mal wird es im September eine große Flottenparade im Bützower Hafen geben. Die Mitglieder der Interessengemeinschaft Marine Modellbau Mecklenburg-Vorpommern hoffen auf die Teilnehmer vieler Schiffsmodellbauer. Ab sofort können sie sich bei den Organisatoren des Vereins anmelden, sagt der Bützower Hartmut Böhnke.

„Zum Inselseefest in Güstrow am 5. August werden wieder zahlreiche Schiffsmodellbauer aus Mecklenburg-Vorpommern und darüber hinaus vertreten sein und ihr Hobby am Wasser ausleben“, sagt Böhnke. Auch er gehört seit Jahren zu den Ausstellern dort. Doch bereit jetzt hätten sie eine Veranstaltung im Blick, die es so noch nicht gegeben hat. „Wir wollen am 23. September im Alten Hafen in Bützow die 1. Flottenparade veranstalten“, so Böhnke. In MV habe es bisher keine gleichartige Veranstaltung gegeben. Flottenparaden würden zum Beispiel in Cloppenburg und Flensburg stattfinden. Daran nehmen regelmäßig auch Mitglieder der hiesigen Interessengemeinschaft teil. Jedoch möchten die aktiven Modellbauer weitere Interessenten für dieses Hobby gewinnen. „Deshalb wollen wir eine Flottenparade organisieren in der Mitte Mecklenburgs und hoffen auf zahlreiche Teilnehmer und Besucher“, sagt Hartmut Böhnke.

Teilnehmen können alle Modellbauer mit Stand- oder Fahrmodellen der sogenannten grauen Flotte, aber auch alle sonstigen Wasserfahrzeuge, die mindestens einen Schornstein haben.

Mitmachen Schiffsmodellbauer können sich hier anmelden: Hartmut Böhnke

Kirchenstraße 13

18246 Bützow

Mobil: 0175 / 5927604

Fax: 038461 / 59412 Steffen Strauß

Zu den Wiesen 27

18273 Güstrow

Mobil: 0172 / 3119538 Bernd Janella

Hauptstraße 6

19412 Blankenberg

Mobil: 0160 / 50 74 006

von Christina Milbrandt

erstellt am 18.Jul.2017 | 12:00 Uhr