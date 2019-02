Bützow/Güstrow : Handwerk für Meisterpflicht

Kreishandwerkerschaft Güstrow begrüßt Entscheidung des Bundesrats

von svz.de

18. Februar 2019, 18:18 Uhr

Der Bundesrat hat sich für eine Rückkehr zur Meisterpflicht in vielen Handwerksberufen ausgesprochen. Die Länderkammer stimmte jetzt einem entsprechenden Antrag Bayerns zu. Darin wird die Bundesregierung gebeten, den verpflichtenden Meisterbrief in allen Handwerken wieder einzuführen. Die Entscheidung löst Freude bei der Kreishandwerkerschaft Güstrow aus. „Die Wiedereinführung der Meisterpflicht ist von elementarer Bedeutung für das gesamte Handwerk“, sagt Kreishandwerksmeister Rainer Müller. „Denn mit dem partiellen Wegfall der Meisterpflicht in einigen Gewerken sind die negativen Auswirkungen in den letzten 15 Jahren deutlich spürbar.“

So habe sich seitdem beispielsweise die Anzahl der in MV tätigen Fliesenleger fast vervierfacht, allerdings sei die Anzahl der Lehrlinge in diesem Bereich dramatisch eingebrochen. „Mit dem Wegfall der Meisterpflicht ging auch die sonst obligatorische Berechtigung zur Ausbildung verloren, so dass wir jetzt in den Gewerken zwar viele Betriebe vorfinden, aber kaum noch Ausbildung stattfindet“, so Müller weiter.

Doch die Ausbildung sei nicht das einzig wichtige Kriterium, ergänzt Ulf Gudacker, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft. „Der Verbraucherschutz ist hier völlig auf der Strecke geblieben. Ob Fliesenleger oder Kosmetik, jeder der sich dafür berufen fühlt, kann diesen Beruf zulassungsfrei ausüben. Nicht mal ein Gesellenbrief ist noch dafür erforderlich. Und damit ist für den Kunden ein entscheidender Sicherheitsfaktor verloren gegangen“, so Gudacker.

Im Jahr 2004 war in mehr als 50 Handwerksberufen die Meisterpflicht in Deutschland weggefallen, darunter in Berufen wie Fliesenleger, Parkettleger, Rollladen- und Jalousienbauer, Gold- und Silberschmied und Orgelbauer. Der Zentralverband des Handwerks will dies seit langem wieder ändern.

Jens Griesbach