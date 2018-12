Bützow : Heiligabend in Gesellschaft

von Ralf Badenschier

11. Dezember 2018, 21:39 Uhr

Weihnachten – das Fest der Liebe. Aber was, wenn man keinen hat, den man liebt oder der einen liebt? Es gibt nicht wenige, die alleine sind. Aber wenn sich Alleinstehende zusammentun, sind sie nicht mehr alleine. Genau aus diesem Grund ist es in Bützow bereits zur Tradition geworden, dass die Katholische Kirchengemeinde an Heiligabend alleinstehende Menschen einlädt, um gemeinsam schöne Stunden zu verbringen. Kaffee, Kuchen, Lieder, Geschichten und ein einfaches Abendessen – aber in Gemeinschaft. Anmeldungen sind bis zum 18. Dezember im Pfarrbüro und unter der Telefonnummer 038461/29 58 möglich.