Barrierefreie Haltestellen : In den Bus steigen ohne Hindernisse

Bis 2022 müssen alle Haltestellen barrierefrei sein

von Jens Griesbach

22. März 2018, 20:30 Uhr

Im gesamten Landkreis Rostock gibt es rund 4500 Bushaltestellen. Die müssen bis spätestens 1. Januar 2022 alle barrierefrei umgebaut sein. So fordert es das novellierte Personenbeförderungsgesetz, das die Einführung der Barrierefreiheit im Öffentlichen Personennahverkehr vorschreibt. Ein schwieriges und kostenintensives Unterfangen. Vor allem, weil laut Landkreis erst rund 30 Prozent der Bushaltestellen im Kreis barrierefrei umgebaut sind.

Mit einem Haltestellenkonzept will die Kreisverwaltung die Städte und Gemeinden durch eine Standardisierung bei der Umsetzung unterstützen und die Effizienz bei der Erfüllung der Forderungen steigern, wie es offiziell heißt. Der Kreisausschuss hat dieses Konzept bei seiner Sitzung am Mittwochabend dem Kreistag zum Beschluss empfohlen. „Es handelt sich um einen Leitfaden, eine Hilfestellung für die Gemeinden“, so Landrat Sebastian Constien (SPD). Das unterstreicht auch Romuald Bittl, Dezernent für Wirtschaft und Bau beim Landkreis: „Das Haltestellenkonzept ist eine Handlungsempfehlung.“ Letztendlich müssen die Kommunen die barrierefreien Haltestellen selbst planen und bauen. Das Land hat einen Fördertopf für Bushaltestellen eingerichtet. Hier sollen aktuell noch rund 14 Millionen Euro brach liegen, weil bisher nur wenige Gemeinden Förderanträge für den Umbau gestellt haben. Das neue Konzept des Landkreises gibt hier Tipps und Informationen. „Als Arbeitsgrundlage für die Kommunen“, so Bittl. Denn: „Die gesetzlichen Grundlagen müssen erfüllt werden.“

Im April soll das Haltestellenkonzept durch den Kreistag. Von Mai bis September sollen dann sämtliche Haltestellen im Landkreis erfasst werden. Die Auswertung erfolgt dann ab Oktober, um den genauen Bedarf zu ermitteln, wie viele Haltestellen umgebaut werden müssen.