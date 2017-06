Schwaan : Jugendliche machen Politik

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Wie viel Lebensqualität bietet Schwaan seinen Einwohnern? Darüber wurde am Montagabend heiß diskutiert. Zu Wort kamen aber nicht wie sonst Erwachsene, sondern Jugendliche. Die Schule der Landentwicklung, eine Initiative des Landwirtschaftsministeriums MV, veranstaltete im Jugendclub „Jot Cee“ einen Workshop, bei dem die Jugendlichen zusammentragen konnten, was ihnen an Schwaan gefällt und was ihnen fehlt. Von der Diskussion wurden Erwachsene bewusst ausgeschlossen. „Die Jugendlichen sollen sich einbringen, ohne dass sich andere auf den Schlips getreten fühlen“, so Prof. Henning Bombeck von der Uni Rostock, der für die Schule der Landentwicklung in ganz MV unterwegs ist.

Der Workshop war in mehrere Arbeitsphasen unterteilt. So sollten die Teilnehmer erst einmal allgemein ihre Lebenssituation reflektieren, Wünsche und Ideen für Verbesserungen festhalten. In einem zweiten Schritt wurden diese Punkte dann an einer Tafel gesammelt. Viele Stichworte, die die Jugendlichen zusammentrugen, doppelten sich, sodass sich schnell herauskristallisierte, wo die Knackpunkte in der Stadt liegen. So waren sich die Arbeitsgruppen darin einig, dass die Badestellen in Schwaan noch ausbaufähig sind und es vor allem bessere Möglichkeiten geben müsse, überhaupt dorthin zu kommen.

Auf der Grundlage dieses Ergebnisses wurden konkrete Ideen zusammengetragen, die am Ende des Workshops dann doch mit einem erwachsenen Publikum geteilt wurden. Bürgermeister Mathias Schauer, Vertreter der Fraktionen und Hans-Ulrich Pabusch, Schulleiter der Prof.-Franz-Bunke-Schule, ließen sich von den Jugendlichen deren Perspektive erklären. „Ich finde es gut und interessant, dass sie aktiv Ideen entwickelt haben“, so Mathias Schauer.

Für John Pardeyke war sofort klar, dass er beim Workshop mitmacht. „Ich wünsche mir schon lange einen Skaterpark. Dafür muss man jetzt immer nach Bützow oder Rostock. Es wäre besser, wenn hier auch einer wäre. Das wollte ich gern als Wunsch mit einbringen“, erzählt der 15-Jährige. Außerdem sehe er in Veranstaltungen dieser Art eine Gelegenheit, etwas zu bewirken, von dem auch nachfolgende Generationen etwas haben.

Mit der Schwaaner Schule vereinbarten die Mädchen und Jungen am Ende des Tages, noch vor dem Beginn der Sommerferien eine Prioritätenliste zu erstellen, die dann dem Bürgermeister übergeben wird. „Wichtig ist, dass diese Impulse jetzt nicht verpuffen, sondern wir zügig dranbleiben“, so Schauer. Inwieweit zu den genannten Themen umsetzbare Lösungsansätze erarbeitet werden können, werde sich dann zeigen. Denn schließlich spiele das Finanzielle am Ende auch immer eine Rolle. Geplant ist, die Jugendlichen auch zu Ausschusssitzungen einzuladen und sie so in politische Prozesse einzubinden. „Wenn der Input von der Jugend selbst kommt, ist es besser, als wenn von uns etwas verordnet wird“, sagt Schauer.

Henning Bombeck freute sich über die rege Beteiligung im Schwaaner Jugendclub. „Es müssen nicht immer viele Teilnehmer sein. Hauptsache, sie diskutieren miteinander und zeigen Engagement.“ Es komme im Übrigen selten vor, dass es vonseiten der Stadt ein so großes Interesse an der Meinung junger Leute gibt. Das Konzept der Schule der Landentwicklung ist in Schwaan also aufgegangen: „Wenn wir reingehen in die Kommunen, bringen wir keine Lehrmeinungen mit. Wir bieten vielmehr eine Plattform zur Kommunikation. Die Leute haben an sich gute Ideen, brauchen aber oft Hilfe dabei, diese auch zu aktivieren“, sagt Henning Bombeck.

