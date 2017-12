Wildpark MV : Junge aus Bützow knackt Besucher-Rekord

vergrößern 1 von 1 Foto: Wildpark MV 1 von 1

29.Dez.2017

Es zeichnete sich in den vergangenen Tagen bereits ab, dass im Wildpark MV die magische Marke von 160 000 Besuchern im Jahr 2017 geknackt werden würde. Aber wann? Der sechs jährige Lennart aus Bützow hatte das Glück. Er schaute am Freitagvormittag mit seiner Mutter Michaela Guse vorbei. Lennart ist absoluter Fan der Fische im Wildpark und so stand der Entschluss schnell fest, wo der Ausflug im Urlaub hin gehen sollte. Besonders die Welse haben es dem jungen Bützower angetan.

Lennart erhielt eine „Wilde Box“ mit einer Familientageskarte und verschiedene kleine Andenken aus dem Wildpark.