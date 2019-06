Bützow : Junge Blauröcke verteidigen ihren Titel

Team der Jugendfeuerwehr wird Kreismeister im Internationalen Wettbewerb und fährt zum Landesfinale

von Ralf Badenschier

16. Juni 2019, 20:00 Uhr

Mädchen und Jungen der Jugendfeuerwehr Bützow sind erneut Kreismeister im Internationalen Wettbewerb. Damit qualifizierten sie sich für die Landesmeisterschaft, die am 24. August in Ludwigslust ausgetragen wird.

Beim Internationalen Wettbewerb handelt es sich um einen besonderen sportlichen Vergleich im Feuerwehrsport. Der besteht aus zwei Disziplinen: einem Hindernis- und einem Staffellauf. Die jungen Blauröcke hatten sich in den zurückliegenden Wochen intensiv auf den Wettbewerb vorbereitet. Eine Generalprobe gab es am Donnerstagabend vor dem Wettkampf am Sonnabend in Sanitz. Schließlich gingen die Bützower als Titelverteidiger ins Rennen.

Am Sonnabend um 10.35 Uhr wurde es ernst. Von Anna Lena angeführt ging das Team in den Hindernislauf. Neben dem Überwinden von Hindernissen, wie einem Wassergraben oder einer Hürde, mussten die jungen Blauröcke eine Schlauchleitung verlegen, zwei Zielbehälter mit Wasser befüllen, Knoten binden und ihr Wissen in der Gerätekunde unter Beweis stellen. Nach 49 Sekunden meldete Gruppenführerin Anna Lena: „Übung beendet“. Eine 20-minütige Regenpause nutzten sie zur Mannschaftsbesprechung. So eingeschworen ging es zum Staffellauf. Diesen konnten die Mädchen und Jungen am schnellsten und fehlerfrei absolvieren.

Danach hieß es warten. Um kurz nach 14 Uhr erklang aus dem Lautsprecher die ersehnte Ansage: „Platz 1 Jugendfeuerwehr Bützow“. Insgesamt waren 13 Teams aus dem Landkreis gestartet.