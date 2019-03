Bützow : Junge Musiker ausgezeichnet

von svz.de

„Kommt, macht den Schluss nochmal, und kuckt ruhig fröhlich, ist doch ein cooles Stück.“ Jakob Kubeler (10) und Anna Bogdanski (16), von der Musikschule in Bützow proben ein letzte Mal kurz vor ihrem Auftritt Saal der Musikschule in Bad Doberan. Ihre Fachlehrerinnen Tamara Heßler und Corinna Fritzsch hören und schauen dabei genau hin. Zum 12. Mal findet das „Podium Tasteninstrumente im Landkreis Rostock“ statt. Vier Schüler der Bützower Musikschule nehmen daran teil.

Bei allen steigt die Aufregung und Spannung. Ein Largo von Antonio Vivaldi sowie ein jazziges Stück von Ute Kubeler haben Jakob und Anna in den letzten Wochen und Monaten einzeln und gemeinsam geprobt. Die Jury verfolgt nun aufmerksam und kritisch die Auftritte, gibt anschließend noch Ratschläge. Am Nachmittag die große Überraschung: „Frau Fritzsch schrieb uns, dass wir unser modernes Stück am Abend beim Preisträgerkonzert im Festsaal spielen dürfen.“ erzählt Jakob aufgeregt.

Bei diesem Konzert werden dann auch die Bewertungen der Jury bekanntgegeben: Anna und Jakob sowie Berta Köhler (11) und Birgitta Wolschon (11), ebenfalls mit Klavier und Violine, haben „mit ausgezeichnetem Erfolg“ teilgenommen. „Das ist ein hervorragendes Ergebnis unserer Schüler und ein toller Ansporn, so engagiert weiterzumachen“, sagt Ulrike Lutsch, Leiterin der Arbeitsstelle Bützow der Kreismusikschule.