Schwaan : Junge Störche bekommen Ringe

vergrößern 1 von 3 1 von 3





Menschenauflauf in der Tannenbergsiedlung in Schwaan: Vor dem Storchenhorst sammeln sich einige Schaulustige, fast alle mit einer Kamera ausgerüstet. Sie warten auf Prof. Stefan Kroll, den Storchenbeauftragten für den Altkreis Bad Doberan und Rostock, und sein Team, die die Jungstörche in dem Horst beringen wollen. Als die Gruppe schließlich Schwaan erreicht, geht alles ganz schnell: Nach herzlicher Begrüßung wird die Hebebühne aufgebaut, dann geht es hoch zum Nest, wo die vier Jungtiere für die Beringung „abgeholt“ werden.

Insgesamt 16 Stationen im gesamten Altkreis hat das Team angefahren, um Jungtiere zu markieren. Möglich machten die Aktion die Bauernverbände Bützow und Bad Doberan, die den finanziellen Part übernahmen. Im Bereich Schwaan und Bützow wurden noch die Horste in Niendorf, Passin, Selow und Groß Belitz angesteuert. Für dieses Gebiet konnte Stefan Kroll am Ende des Tages eine positive Bilanz ziehen. Es habe keine negativen Überraschungen gegeben, alles sei komplikationslos verlaufen, berichtet der Storchenbeauftragte. Besonders erfreulich: „In Groß Belitz, wo wir eigentlich nur drei Jungstörche erwartet haben, konnten wir vier vorfinden“, erzählt Stefan Kroll.

Auch die Gesamtbilanz des Tages fällt am Ende grundsätzlich positiv aus. „Es haben nur zwei bis drei Jungstörche gefehlt, alles in allem ist die Zahl der Jungstörche damit überdurchschnittlich“, sagt Stefan Kroll. Den Grund dafür sieht der Storchenbeauftragte beim Wetter: „Dieses Jahr ist es nicht so trocken, dadurch ist die Brut insgesamt erfolgreicher.“

Ein abschließendes Fazit kann aber erst nach der nächsten Beringungstour gezogen werden. Denn in zwei Wochen werden die Horste angefahren, in denen später angefangen wurde, zu brüten. Dort könnte es laut Stefan Kroll schon ganz anders aussehen. „Je später die Störche mit der Brut beginnen, desto trockener wird auch das Wetter. Damit ist dann auch nicht mehr so viel Nahrung vorhanden“, erklärt Kroll.

Während die positive Zwischenbilanz nach der ersten Runde erst einmal auf eine Erholung der Storchenpopulation hoffen lässt, bleibt der Storchenbeauftragte verhalten: „Wir können noch keine Entwarnung geben.“ Insgesamt werde es wahrscheinlich ein durchschnittliches Gesamtergebnis geben – und das gleiche die hohe Verlustrate der vergangenen zwei Jahre keinesfalls aus. Generell sei die Nachwuchsrate im Bereich des Altkreises zu gering. „Wir sind auf die Zuwanderung von Störchen aus anderen Gebieten angewiesen“, betont Kroll.

Für das Amt Bützow-Land steht die komplette Zählung der Jungstörche noch aus. „Das habe ich für Anfang Juli geplant“, sagt Paul Thomzick, der für diesen Bereich zuständig ist. Etwa 25 Horste gibt es in dem Bereich, aber viele von ihnen sind wahrscheinlich nicht oder nicht mehr besetzt, sagt Thomzick. Die Nester in Warnow und Langen Trechow seien definitiv leer, das habe er auf seinen Stippvisiten schon feststellen können. Für seine Zählung fährt Paul Thomzick die Horste in seinem Gebiet alle noch einmal ab.

von Christina Milbrandt

erstellt am 21.Jun.2017 | 05:00 Uhr