Bröbberow : Kinder lachen über Unterricht

Tag der offenen Tür in der Freien Schule

von Frank Liebetanz

24. September 2018, 17:11 Uhr

„Schüler zeigen, was Schule kann...“ hieß es in der Einladung zum Tag der offenen Tür der Freien Schule in Bröbberow am Sonnabend. Aber nicht nur das: Katharina Drewes, pädagogische Leiterin der Einrichtung, wies stolz darauf hin, dass die Schüler auch das Programm selbstständig vorbereitet hätten.

Herausgekommen ist ein bunter Querschnitt der Aktivitäten am Wiesenweg 3. Nach dem Schullied um 10 Uhr ging es in den Räumen und draußen los: Ausgebildete „Schülerführer“ aus der vierten Klasse begleiteten Besucher bei einem Rundgang durchs Haus. Dazu sammelten sich Interessierte am Infostand alle halbe Stunde.

Gleich dreimal nahmen Schüler den Unterricht mit Sketchen in einem sogenannten Aktivschulmedley auf die Schippe – zum Beispiel Experimente, die stets daneben gehen.

Mehrmals demonstrierte Lars Weichselbaumer von der Musikschule Diehn mit Kindern, was sie in der AG lernen. Constantin Müller und Clara-Helene Plagemann etwa spielten ihre Lieblingsstücke auf der Gitarre.

Völlig frei konnten sich Kinder und Erwachsene in der Mehrzweckhalle sportlich betätigen, und in Klassenraum 1 ging es um die Geschicklichkeit bei Handarbeiten. Die Schüler der Orientierungsstufe hatten Thementische vorbereitet, an denen Experimente stattfinden, Gedichte entstehen und die künstlerische Ader gezeigt werden konnte.

Wie die Kinder in Bröbberow schrieben, lesen, rechnen und Englisch lernen, war auch zu erfahren. Und am Infostand kamen Gespräche darüber zustande, wie die Einrichtung Umweltschule in Europa geworden ist.