Klein Belitz: Straßenverhältnisse nicht beachtet - Auto landet im Graben

Avatar_prignitzer von Polizeiinspektion Güstrow

13. Dezember 2019, 11:57 Uhr

Die 32jährige ist mit ihrem Auto kurz vor Klein Belitz, als sie in der Kurve nach links von der Fahrbahn abkommt. Das Auto hat sich überschlagen und ist auf dem Dach liegen geblieben. Ersthelfer haben sie aus dem Auto geholt, bevor sie mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht wurde. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von 8.000 Euro. In der Zeit von 06:50 Uhr bis 09:30 Uhr kam es zu Verkehrsbehinderungen.