Bützow : Kleine helfen den noch Kleineren

Start ins Schulleben – heute: Zweitklässler werden zu Paten und stehen den frischgebackenen Abc-Schützen zur Seite

von Christian Jäger

23. August 2018, 21:00 Uhr

Hineinversetzt in einen Abc-Schützen: Neue Kinder um einen herum, neue Räumlichkeiten, mit Lehrern statt Kita-Erziehern neue Ansprechpartner, und gepaukt werden muss nun auch. Keine Woche ist das frisch angelaufene Schuljahr alt. Für die Kleinsten von ihnen, die am Sonnabend noch ihre Schultüten in den Händen hielten, beginnt ein ganz neues Kapitel ihres Lebens.

Damit der Einstieg in eben dieses etwas leichter fällt, gibt es an vielen Schulen Patenschaften. Ältere Schüler, meist die Zweit- oder Viertklässler, nehmen die Abc-Schützen an die Hand und sind für sie verantwortlich. Auch in der Freien Grundschule in Bützow wird das traditionell praktiziert. Erstklässler und Zweitklässler lernen hier nicht nur gemeinsam, sie passen auch auf sich auf.

Voriges Schuljahr war Emil noch selbst ein Abc-Schütze und hatte einen Paten an seiner Seite. Heute, als Siebenjähriger, ist er etwas älter, besucht nun die zweite Klasse – und ist selbst Pate. Er ist nun für Johann verantwortlich. „Ich habe ihm schon gezeigt, wie man den Tisch hoch dreht, wie das mit dem Essenchip und dem Mittag funktioniert“, sagt Emil. Die Toiletten haben die Kleinen den noch Kleineren ebenfalls gezeigt. Außerdem wurden gemeinsam die Fächer im Unterrichtsraum eingeräumt. Und nach den großen Pausen nehmen die Paten ihre Schützlinge wieder mit rein, sodass keiner auf dem Schulhof bleibt. Gestern gingen Pate und Erstklässler gemeinsam von der Freien Schule zum Freibad am Rüner See, um einen schönen Tag zu verbringen.

Johanna ist ganz neu in der Schule, wurde gerade erst eingeschult. Ihr steht nun Mathilda zur Seite, die bereits in die zweite Klasse geht. Die ersten Tage seien sehr aufregend gewesen, verrät die schüchterne Abc-Schützin. Und es sei schön, einen Paten als Begleiter zu haben. Und sie freut sich bereits darauf, im kommenden Jahr selbst Pate zu werden.

An der Freien Schule schwört man auf die Schülerpatenschaften. Das sei Tradition, bis in die sechsten Klassen hinein, erklärt die Lehrerin Britta Neugebauer. „Zur Orientierung ist das super gut, wenn die Kinder neu zur Schule kommen“, sagt die Dreetzerin. „Es ist ja alles neu für die Kinder, sie lernen jeden Tag so viel dazu. Nicht nur Zahlen und Buchstaben, auch was die Sporttasche, was ein Füller und was ein Hausaufgabenheft ist.“ Und für Lehrer seien die Patenschaften eine Erleichterung.

Es sei aber auch nicht alles Gold, was glänzt. Zum einen verliere sich das ganze über das Schuljahr ein wenig. Und zum anderen würden gerade einige der älteren Schüler, meist die Viertklässler, keine Lust auf die Kleinen haben. „Die Großen finden das manchmal nervig“, weiß Britta Neugebauer. Dann muss entweder der Pate getauscht oder der Viertklässler „zur Brust genommen“ werden. „Schließlich brauchen alle mal Hilfe, auch die Großen.“ Und wenn sie in die Fünfte kommen, sind sie wieder die Kleinen. Zudem sei es für einen Abc-Schützen nicht schön, wenn sein Pate „keinen Bock“ hat. Sie könnten sich dann nicht angenommen fühlen, erklärt die Lehrerin.

Aber insgesamt sei das eine gute Sache, um soziale Kompetenzen zu erwerben – sowohl die Paten als auch die Schützlinge. „Das ist ganz toll für das Selbstwertgefühl“, betont Britta Neugebauer.