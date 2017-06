Bützow : Leben in der Stadtgeschichte

vergrößern 1 von 3 Foto: Tore Degenkolbe 1 von 3





Die frische Fassade des Hauses Nummer 6 strahlt in hellem Weiß, die neu eingebauten Fenster schimmern auf die Rühner Straße – die Arbeiten an dem historischen Gebäude sind fast beendet. Bei dem Tag der offenen Tür am Dienstag führten Architekt Hartmut Böhnke, Zimmerer Stephan Linde und die Leiterin des Bauamtes, Doris Zich, geschichtlich Interessierte und ehemalige Mieter durch das Haus in der Rühner Straße.

Das auf etwa 1730 datierte Gebäude ist laut Architekt Böhnke „eines der schönsten Häuser Bützows“. Das Haus strotzt vor gut erhaltenen Zeichen eines reichen Lebens, von den schweren Eichenholzbalken bis zu den aus Schweden stammenden Steinplatten im Untergeschoss. Der Denkmal-Aspekt macht das Haus zu einem Wohnort der anderen Art.

Dass es sich hier gut leben lässt , wissen Isolde Bartsch und Sieglind Ahlgrimm. Die beiden Frauen sind ehemalige Mieterinnen und wollten das Haus nun in seiner sanierten Form begutachten. Bei Sieglind Ahlgrimm weckt es sofort Erinnerungen. „Ich habe in einer der unteren Wohnungen gelebt, sie war zwar klein aber sehr gemütlich.“ Zusammen mit ihren drei Kindern hatte sie dort ab 1992 gewohnt und sich mit ihrer Nachbarin Isolde Bartsch angefreundet. „Unsere Kinder haben immer zusammen gespielt, haben auch viel Blödsinn angestellt und zum Beispiel Abflussrohre verstopft“, erinnert sich Isolde Bartsch. Damals herrschte immer ein großer Trubel und trotz der modern anmutenden Sanierung erinnert sie sich noch immer an den Duft frisch gebackener Waffeln, die an warmen Sommertagen gebacken wurden. Auch der Zusammenhalt in der Wohngemeinschaft bleibt den Frauen in guter Erinnerung. „Wir trafen uns im Hof, hatten tolle Gespräche“, sagt Isolde Bartsch. Das „alte Gefühl“, wie sie es nennt, ist noch immer in diesem Haus.

Die beiden ehemaligen Mieterinnen sind sich sicher, dass auch die zukünftigen Bewohner das Leben in der Rühner Straße 6 genießen werden. „Es ist mit Sicherheit ein sehr schönes Wohnen hier“, sagt Sieglind Ahlgrimm. Ob sie aber wieder in die – noch einzige freie – Wohnung ziehen würde, bezweifelt sie. Ihr Fazit lautet trotzdem: „Haben sie aber sehr schön gemacht.“

Den neuen Mietern wird laut Stephan Linde ein Haus mit Seele geboten. Der Zimmerer hat etwa ein Jahr lang an dem Objekt mitgearbeitet. Besonderen Wert legte er dabei auf die historischen Details. „Die gemalte Obstschale über der Tür war mit Sicherheit die größte Überraschung“, sagt Linde. Auch ansonsten bot die Rühner Straße 6 interessante Funde. „Unter den Böden zum Beispiel habe ich Münzen ab dem 18. Jahrhundert, Scherben und Fensterbalken gefunden.“ Solche Gegenstände hat Linde dann wieder im Boden verbaut. „Diese Dinge haben nur für dieses Haus eine Bedeutung und einen Bezug.“ Linde zufolge soll dadurch der Ursprung gewahrt werden.

Eine interessante Improvisation fand Linde am Sturz des Schornsteins. Dort wurde eine alte Gussplatte eines Ofens verbaut. Die figurenverzierte Platte ist nun gut sichtbar im 1. Stock.

Das Haus in der Rühner Straße war, neben einer historischen Goldgrube, auch eine Problembaustelle. Ein Kellereinsturz, ein beinahe abgesackter Anbau und zuletzt ein Hausschwamm, der laut Böhnke „der Tod des Fachwerks“ ist, erschwerten die Arbeiten. Trotz der Widrigkeiten ist der Architekt mit dem Ergebnis zufrieden. „Solange die Mieter das Haus würdigen, ist alles gut.“

Drei der vier Wohnungen sind vermietet, heute kann eingezogen werden.

von Tore Degenkolbe

erstellt am 01.Jun.2017 | 09:00 Uhr