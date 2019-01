Bützow : Lesung mit Annette Leo

von svz.de

23. Januar 2019, 20:20 Uhr

Die Autorin Annette Leo liest am Montag, 28. Januar, um 19 Uhr im Krummen Haus in Bützow aus ihrem Buch „Das Kind auf der Liste“. Willy Blum war 16 Jahre alt, als er in Auschwitz Birkenau ermordet wurde. Von ihm blieb nur ein Name auf einer Liste, neben dem durchgestrichenen Namen Jerzy Zweigs, der durch Bruno Apitz` Roman „Nackt unter Wölfen“ weltberühmt wurde. Über Willy Blum und seine Familie wusste man bislang nichts. Die Schriftstellerin Annette Leo hat sich auf die Suche gemacht und erzählt die Geschichte der Familie Blum und zugleich auch die Geschichte des Verschweigens einer Opfergruppe in der Nachkriegszeit: die der Sinti und Roma.