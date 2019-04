Bützow : Mehr Platz für den Stadtbus

von Ralf Badenschier

07. April 2019, 05:00 Uhr

Jetzt wird es deutlich. Für den Stadtbus wurde gestern die Fläche zum Halten in der Langestraße etwas vergrößert. Damit soll erreicht werden, dass das Gefährt besser in die Parklücke einfahren kann. Denn durch parkende Autos waren die Busfahrer immer mal wieder gezwungen, in der zweiten Reihe zu halten. Dann haben insbesondere ältere Menschen und solche, die eingeschränkt mobil sind, Probleme beim Ein- und Aussteigen. Der Bürgermeister war darauf mehrfach angesprochen worden.