von svz.de

02. Januar 2019, 21:45 Uhr

Ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro ist entstanden, als das Auto eines 77-Jährigen am Neujahrstag gegen 23 Uhr mit einem Wildschwein kollidierte. Der Mann war auf der Straße von Bützow in Richtung Tarnow unterwegs. Plötzlich lief ein Wildschwein auf die Fahrbahn.