Wamckow : Musikalische Zeitreise

26. Februar 2019, 20:16 Uhr

„Jeux a deux“ ist eine außergewöhnliche musikalische Zeitreise überschrieben, die in die Renaissance, ins Barock und bis ins 20. Jahrhundert führt. Angela Postulka, Querflöte, und Verena Lorenz, Harfe, spielen in der Wamckower Dorfkirche Musik von Diego Ortiz, Gioachino Rossini, Claude Debussy und anderen. So wird es auch eine Reise durch verschiedene Länder. Schwungvolle spanische Musik eröffnet das Programm, über Italien geht es in die Schweiz und weiter. Versprochen wird Musik zum Träumen. Beide Künstlerinnen musizieren in der Mecklenburger Staatskapelle Schwerin sowie in verschiedenen Ensembles und als Solisten – am Sonntag, 3. März, um 17 Uhr in Wamckow.