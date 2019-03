Güstrow : Neue Schau im Landesamt

von svz.de

Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie MV in Güstrow lädt am Dienstag, 5. März, um 15.30 Uhr zur Eröffnung einer neuen Ausstellung ein. „Natur und Umwelt – Unterschiedliche Perspektiven“ lautet der Titel der Schau von Marlies Leonhardt und Ulrike von Laar. Leonhardt verwendet für ihre Bilder gern Naturmaterialien wie Sand, Kies und Holzspäne. Von Laar zeigt digital bearbeitete Fotos. Viele Dinge aus der Natur werden in den Vordergrund gehoben.